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Çin'de imalat sektörü daraldı

Çin'de imalat sektörü aktivitesi ağustos ayında daraldı.

01.09.2022 - 09:12 |
Çin'de imalat sektörü daraldı

Caixin Insight ve S&P Global tarafından hesaplanan Caixin Çin imalat PMI ağustos ayında temmuz ayındaki 50,4 puandan 49,5 puana geriledi.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi hala yılın ilk yarısındaki genele yaygın COVID-19 salgınının etkilerinden yavaş yavaş toparlanıyor. Yerel vaka artışları ve yüksek hava sıcaklıkları bu toparlanma trendini bozdu, toparlanmayı tehdit eden yeni bir aşağı yönlü baskı yarattı" dedi.

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