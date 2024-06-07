Çin'de kömür ithalatı yükseldi
Çin'in Mayıs ayında kömür ithalatı bir önceki yıla göre %11 arttı. Yurt içi üretimin azalmasının uluslararası kömür sevkiyatının artmasına neden olduğu belirtildi.
07.06.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Gümrük verilerine göre, Çin'in kömür ithalatı Mayıs ayında 43,82 milyon ton olarak gerçekleşti. Hesaplamalara göre bu, Mayıs 2023'teki 39,58 milyon tona kıyasla %11 artış anlamına geliyor.
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Ancak ithalat Nisan ayındaki 45,25 milyon tona göre %3 düşüş gösterdi. Çin'in Nisan ayında kömür üretimi Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Gümrük verilerine göre, ilk beş ayda kömür ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 artışla 204,97 milyon ton oldu.