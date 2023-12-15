Çin'de kömür üretimi rekor seviyeye ulaştı
Çin'de kasım ayında soğuk havaların yakıt talebini artırmasıyla kömür üretimi bir önceki aya göre %6,5 artışla mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
15.12.2023 - 09:31 | | Foreks Haber
Ulusal İstatistik Bürosu'na göre dünyanın en büyük kömür üreticisi geçen ay 414 milyon ton kömür çıkardı. Bu seviyenin bir önceki yıla göre %4,6 daha yüksek olduğu belirtildi.
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Hesaplamalara göre ay boyunca ortalama günlük üretim, mart ayı seviyesi olan 13,5 milyonun üzerinde, 13,8 milyon ton ile rekora ulaştı.
Analistler, Çin'in kuzey ve güney bölgelerindeki soğuk havaların kasım ayı başlarından itibaren kömür talebini artırdığını ve yenilenebilir enerji üretimindeki mevsimsel gerilemenin de etkili olduğunu belirtti.
Veriler Çin'in yılın ilk 11 ayındaki toplam kömür üretiminin 2022'ye göre %2,9 artışla 4,24 milyar ton olduğunu gösterdi.