Çin'de konut alım planları erteleniyor

China Index Academy’nin Ekim 2025 konut sahipliği niyetlerine ilişkin anketi, satın alma zamanlamalarında gecikme yaşandığını ortaya koydu.

13.11.2025 - 14:00 | | Foreks Haber
Önümüzdeki altı ay içinde konut almayı planlayanların oranı 0,5 puan azalarak yaklaşık yüzde 16’ya geriledi. Buna karşılık, altı ay ile iki yıl arasında konut almayı düşünenlerin oranı toplamda 3,3 puan arttı. Altı ila on iki ay aralığında 1,7 puan, bir ila iki yıl aralığında ise 1,5 puanlık artış görüldü.

Genel olarak, pazarlama kampanyalarının ardından gelen satış zayıflığı, alım planlarının ertelenmesiyle örtüştü. Bu durum, tüketici davranışlarında temkinli bir yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor.

