Çin'de konut fiyatları geriledi

Çin'in sorunlu emlak sektörü sürekli zayıflık belirtileri göstermeye devam ederken son resmi veriler konut fiyatları, satışları ve yatırım faaliyetlerinde daha fazla düşüş olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

Wall Street Journal'ın Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan rakamlara dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 70 büyük şehirde yeni konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,3 gerileyerek Haziran ayındaki %0,27'lik düşüşü biraz geride bıraktı. Aylık fiyat düşüşü kaydeden şehir sayısı Haziran ayındaki 56'dan 60'a yükseldi.

Bir önceki yıla göre konut fiyatları Temmuz ayında %3,4 düşerek Haziran ayındaki %3,7'lik düşüşe kıyasla hafif bir iyileşme gösterdi. Bununla birlikte, takip edilen 70 şehirden 65'i yıllık fiyat düşüşü bildirirken, bir önceki ay 67 şehir fiyat düşüşü bildirmişti. 2025 yılında şu ana kadar fiyatlar bir önceki yıla göre %4,5 düşerek yılın ilk yarısında kaydedilen %4,7'lik yıllık düşüşe kıyasla mütevazı bir iyileşme gösterdi.