Çin'de konut fiyatları yükseldi

China Index Academy tarafından derlenen verilere göre Çin'in önde gelen 100 kentinde yeni konut fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03 arttı. Nisan ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselmişti.

Ankete dahil edilen 100 kentin 40'ı mayıs ayında fiyatların bir önceki aya göre arttığını rapor etti. Covid-19 nedeniyle karantina tedbirleri uygulanan Şanghay'da konut fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01 düştü.