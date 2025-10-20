Çin'de konut fiyatlarında düşüş devam etti

Canlı Borsa
Çin'in büyük şehirlerinde konut fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre biraz daha hızlı düştü ve ülkenin gayrimenkul piyasasındaki kalıcı zayıflığı vurguladı.

20.10.2025 - 09:18 | | Foreks Haber
Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre Çin'in en büyük 70 şehrindeki ortalama konut fiyatları Eylül ayında yüzde 0,41 düştü. Ağustos ayında düşüş yüzde 0,3 seviyesindeydi.

70 şehirden 63'ü aylık bazda fiyat düşüşü bildirdi. Ağustos ayında bu sayı 57'ydi.

Yıllık bazda konut fiyatları Eylül ayında yüzde 2,7 geriledi. Ağustos ayında yıllık düşüş yüzde 3,0 seviyesindeydi. Yıldan yıla düşüş kaydeden şehir sayısı 61 olurken, bir ay önce bu sayı 65'ti.

Yılın ilk dokuz ayında 70 büyük şehirde ortalama konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşüş gösterdi.

