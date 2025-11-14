Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine dayanan Wall Street Journal hesaplamalarına göre, ülke genelindeki 70 büyük şehirde ortalama konut fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 geriledi. Bu oran, Eylül ayındaki yüzde 0,41’lik düşüşe kıyasla daha hızlı bir gerilemeye işaret ediyor.

Aylık bazda fiyat düşüşü yaşayan şehir sayısı da arttı: Eylül ayında 63 şehirde düşüş görülürken, Ekim ayında bu sayı 64’e yükseldi. Yıllık bazda ise konut fiyatları Ekim ayında yüzde 2,6 geriledi. Bu oran, Eylül ayında kaydedilen yüzde 2,7’lik düşüşe göre hafif bir iyileşmeye işaret etse de, 70 şehirden 61’inde yıllık bazda fiyatların düşmeye devam ettiği görülüyor.