Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, ağustosta ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 0,9, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,4 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 3,7 düştü.

Megakentler arasında, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,9 artarak istisna oluşturdu. İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 3,5, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,2 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6 düştü. Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde, geçen aylara göre kısmen yavaşladığı gözlendi.

YENİ KONUT FİYATLARI NİSAN 2022'DEN BERİ GERİLİYOR

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve emlak piyasasındaki daralma hala konut fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları 2025'in 8 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 12,9 gerilerken yeni konut satışları alan ölçüsü bakımından yüzde 4,7 azaldı.

Çin'de gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, son aylarda konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından kısıtlamaların gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.