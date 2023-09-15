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Çin'de konut satışları düştü

Çin yönetiminin uzun süredir devam eden emlak krizini tersine çevirme çabalarına rağmen Çin'de emlak yatırımları ve konut satışları daha da kötüleşti.

15.09.2023 - 14:32 |
Çin'de konut satışları düştü

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre değer bazında konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düştü. Yılın ilk 7 ayında ise satışlar yüzde 0,7 artmıştı.

Ocak-ağustos döneminde emlak yatırımları yıllık bazda yüzde 8,8 düşerek ilk 7 aydaki yüzde 8,5'lik düşüşten daha fazla geriledi.

Yüz ölçümüne göre emlak satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre %7,1 düşerken, ilk yedi aydaki düşüş %6,5 oldu.

Yeni inşaat başlangıçları da ilk sekiz ayda yüzde 24,4 geriledi. Ocak-temmuz döneminde düşüş yüzde 24,5 olmuştu.

Çin'in emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar ocak-temmuz döneminde %11,2'lik düşüşün ardından yılın ilk 8 ayında yıllık bazda %12,9 azaldı.

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