Geri Dön
UzmanparaÇin'de kritik veriler beklentileri aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'de kritik veriler beklentileri aştı

Çin'de kritik veriler beklentileri aştı

Çin'de 2022 yılının ilk iki ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarında büyüme beklentileri aştı.

15.03.2022 - 07:05 |
Çin'de kritik veriler beklentileri aştı

Yılın ilk iki ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı. Bu, Haziran 2021'den bu yana görülen en hızlı büyüme oldu. Aralık ayında yüzde 4,5 olan sanayi üretimi büyüme oranının 2022'nin ilk iki ayında yüzde 3,9'a yavaşlaması bekleniyordu.

Perakende satışlar da yılın ilk iki ayında yüzde 3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 6,7 büyümeyi başardı. Perakende satışlarda büyüme aralık ayında yüzde 1,7 olmuştu. 

Sabit varlık yatırımları ocak-şubat döneminde yüzde 12,2 artış gösterdi. 2021 yılında yüzde 4,9 olan büyüme oranının 2022 yılının ilk iki ayında yüzde 5 olması bekleniyordu. İlk iki ayda yakalanan büyüme oranı 2021 Temmuz ayından bu yana görülen en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında ekonomik performansta artan pozitif değişiklikler gördüklerini, ancak ekonomik toparlanma için temellerin henüz güçlü olmadığını söyledi. 

Sözcü, yılın ilk iki ayında perakende satışlarda artışın Kış Olimpiyatları ile ilişkili satışlardan destek aldığını, tüketimde toparlanmanın devam etmesini beklediklerini de vurguladı.

Bakan Nebati'den akaryakıt ve enflasyon açıklaması
Putin'in eski eşi anlattı! Sıra dışı teklif...
İşte yeni seçim sistemi: ‘Artık oy’la vekillik yok
Bu yöntemle birden fazla dil öğreniyorlar! Dahi değil polyglot...
Kar yeniden geliyor! Dondurucu soğuklar kapıda
Cesedin cebinden 'Tamam Shud' yazısı çıktı! Sırrı çözülemiyor
Erdoğan ve Scholz'dan açıklama: Antalya zirvesi önemli bir başarıdır
Kerem Bürsin-Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
Kerem'in golleri İspanya'da gündem oldu! Barcelona...
Can kaybı dehşet verici! Temizlik görevlileri sokaktan ceset topluyor
Yer İstanbul! Amerikan vatandaşı evinde ölü bulundu
'Sahne kostümü' açıklaması: Psikolojik durumuna bakılmalı
Danimarka’da Türk işçiye kraliyet nişanı
Dev derbiden sonra olay yorum! 'Saha karışırdı!'
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Bakan Nebati'den akaryakıt ve enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den akaryakıt ve enflasyon açıklaması
Putin'in eski eşi anlattı! Sıra dışı teklif...
Putin'in eski eşi anlattı! Sıra dışı teklif...
İşte yeni seçim sistemi: ‘Artık oy’la vekillik yok
İşte yeni seçim sistemi: ‘Artık oy’la vekillik yok
Bu yöntemle birden fazla dil öğreniyorlar! Dahi değil polyglot...
Bu yöntemle birden fazla dil öğreniyorlar! Dahi değil polyglot...
Kar yeniden geliyor! Dondurucu soğuklar kapıda
Kar yeniden geliyor! Dondurucu soğuklar kapıda
Cesedin cebinden 'Tamam Shud' yazısı çıktı! Sırrı çözülemiyor
Cesedin cebinden 'Tamam Shud' yazısı çıktı! Sırrı çözülemiyor
Erdoğan ve Scholz'dan açıklama: Antalya zirvesi önemli bir başarıdır
Erdoğan ve Scholz'dan açıklama: Antalya zirvesi önemli bir başarıdır
Kerem Bürsin-Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
Kerem Bürsin-Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?
Kerem'in golleri İspanya'da gündem oldu! Barcelona...
Kerem'in golleri İspanya'da gündem oldu! Barcelona...
Can kaybı dehşet verici! Temizlik görevlileri sokaktan ceset topluyor
Can kaybı dehşet verici! Temizlik görevlileri sokaktan ceset topluyor
Yer İstanbul! Amerikan vatandaşı evinde ölü bulundu
Yer İstanbul! Amerikan vatandaşı evinde ölü bulundu
'Sahne kostümü' açıklaması: Psikolojik durumuna bakılmalı
'Sahne kostümü' açıklaması: Psikolojik durumuna bakılmalı
Danimarka’da Türk işçiye kraliyet nişanı
Danimarka’da Türk işçiye kraliyet nişanı
Dev derbiden sonra olay yorum! 'Saha karışırdı!'
Dev derbiden sonra olay yorum! 'Saha karışırdı!'
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta