Çin'de kritik veriler beklentileri aştı

Yılın ilk iki ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı. Bu, Haziran 2021'den bu yana görülen en hızlı büyüme oldu. Aralık ayında yüzde 4,5 olan sanayi üretimi büyüme oranının 2022'nin ilk iki ayında yüzde 3,9'a yavaşlaması bekleniyordu.

Perakende satışlar da yılın ilk iki ayında yüzde 3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 6,7 büyümeyi başardı. Perakende satışlarda büyüme aralık ayında yüzde 1,7 olmuştu.

Sabit varlık yatırımları ocak-şubat döneminde yüzde 12,2 artış gösterdi. 2021 yılında yüzde 4,9 olan büyüme oranının 2022 yılının ilk iki ayında yüzde 5 olması bekleniyordu. İlk iki ayda yakalanan büyüme oranı 2021 Temmuz ayından bu yana görülen en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında ekonomik performansta artan pozitif değişiklikler gördüklerini, ancak ekonomik toparlanma için temellerin henüz güçlü olmadığını söyledi.

Sözcü, yılın ilk iki ayında perakende satışlarda artışın Kış Olimpiyatları ile ilişkili satışlardan destek aldığını, tüketimde toparlanmanın devam etmesini beklediklerini de vurguladı.