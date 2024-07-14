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UzmanparaÇin’de kurulan yabancı şirket sayısı 26 bini aştı
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Çin’de kurulan yabancı şirket sayısı 26 bini aştı

Çin’de 2024 yılının ilk yarısında yeni kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısının yıllık bazda yüzde 14,2 artışla 26 bin 870’e ulaştığı bildirildi.

14.07.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
Çin’de kurulan yabancı şirket sayısı 26 bini aştı

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ocak-haziran döneminde imalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan yükselerek 141 milyar 860 milyon yuana çıktı.

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İleri teknolojili imalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,4 puan yükselişle 63 milyar 750 milyon yuana ulaştığı belirtildi. Almanya ve Singapur'un Çin’e yönelik yatırımları sırasıyla yüzde 18,1 ve yüzde 10,5 payla ilk sıralarda yer aldı.

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