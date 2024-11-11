'Çin'de sabit varlık yatırımları değişmez'

Moody's Analytics yayınladığı bir notta, Çin'in Ekim ayına kadarki on aylık dönemde sabit varlık yatırımlarının (FAI) muhtemelen sabit kaldığını belirtti.

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“Yatırımcıların sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma görene kadar temkinli olmalarını bekliyoruz” değerlendirmesini yapan Moody's Analytics, ayrıca Çin'in perakende satışlarının Ekim ayında durgun seyrederek yıllık %3,3 ile Eylül ayındaki %3,2 ile neredeyse aynı hızda artmasını bekliyor.

"Cüzdanları açmak için ekonomik teşvikte açıklananlardan daha fazlası gerekecek" ifadelerini kullanan Moody's Analytics, hanehalkının harcamalarını sıkı tutmasıyla birlikte enflasyonun da zayıf kalacağını öngördü.

Çin, sabit varlık yatırımları ve perakende satış verilerini Cuma günü açıklayacak.