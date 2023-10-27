Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Sanayi şirketlerinin karlarında eylül ayında yıllık bazda yüzde 11,9'luk artış, ağustos ayındaki yüzde 17,2'lik sürpriz artışın ardından geldi.

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Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre yılın ilk dokuz ayında karlar bir önceki yıla göre yüzde 9 düştü.

NBS'den Yu Weining yaptığı açıklamada, sanayi karlarının çeyrekten çeyreğe toparlandığını ve temmuz-eylül döneminde önceki iki çeyrekteki düşüşten %7,7'lik bir büyümeye geçtiğini söyledi.

NBS verilerine göre ilk 9 ayda devlete ait şirketlerin kazançları %11,5 düşerken, yabancı şirketlerin kazançları %10,5, özel sektör şirketleri ise %3,2 gerileme kaydetti.