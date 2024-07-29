Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre Haziran ayında karlar Mayıs ayındaki %0,7 artışın ardından yıllık bazda sadece %3,6 arttı.

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Yılın ilk yarısında ise artış hızı Ocak-Mayıs dönemindeki %3,5 ile karşılaştırıldığında %3,4 seviyesinde kaldı.

NBS İstatistikçisi Wei Ning, "İkinci çeyrekten bu yana fabrika çıkış fiyatlarındaki düşüşlerin önemli ölçüde azalmasıyla birlikte nispeten hızlı endüstriyel üretim büyümesi, kurumsal gelirde istikrarlı bir toparlanmayı destekledi" dedi.

Yetkili "Bu arada, yurt içi efektif talebin yetersizliğinin kurumsal performansın sürekli gelişimini kısıtladığını, zorlu ve karmaşık uluslararası ortamın işletmelerin işletme baskısını artırdığını da görmeliyiz" şeklinde görüş belirtti.