Çin'de sanayi şirketlerinin karı azaldı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre temmuz ayında sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı. İlk 6 ayda kar yüzde 1 gerilemişti.

Sadece temmuz ayına bakıldığında ise sanayi şirketlerinde kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 yükseldi. Haziran ayında ise kar artışı yüzde 3,9 olmuştu.

Sanayi şirketlerinin yükümlülükleri temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 yükseldi.