Çin'de sanayi şirketlerinin karı daraldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karı 2022 yılında yüzde 4 oranında daraldı. Ocak-kasım döneminde sanayi şirketlerinin karı yüzde 3,6 oranında gerilemişti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2021 yılında sanayi şirketlerinin karı yüzde 34,3 oranında artmıştı.

Sadece aralık ayına bakıldığında sanayi şirketlerinin karı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Kasım ayında ise yükseliş yüzde 2,2 olmuştu.