Çin'de sanayi şirketlerinin karı düştü
Çin'de sanayi şirketlerinin karı Covid-19 salgınının etkisi ile ocak-ekim döneminde düştü.
28.11.2022 - 09:24 |
Sanayi şirketlerinin karı yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 3 gerisinde kaldı. Ocak-eylül döneminde kar yüzde 2,3 azalmıştı.
Ocak-ekim döneminde 41 büyük sanayi sektörünün 22'sinde kar düştü.
10 aylık süreçte imalat sektörünün karında düşüş yüzde 13,4 oldu. İlk 9 ayda gerileme yüzde 13,2 seviyesindeydi.
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