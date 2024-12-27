Çin'de sanayi şirketlerinin karı düştü

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, sanayi şirketlerinin Kasım ayında elde ettiği kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 düşerek Ekim ayındaki %10,0'luk düşüşe göre iyileşme gösterdi.

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NBS'den istatistikçi Yu Weining, hükümetin büyümeyi desteklemek için aldığı önlemler sayesinde, ankete katılan sanayi firmalarının gelirlerinin yıllık %0,5 artarak Ekim ayındaki %0,2'lik düşüşü tersine çevirdiğini söyledi.

Yu, tüketim malları imalatından elde edilen karların da iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak Kasım ayında arttığını sözlerine ekledi. Yılın ilk on bir ayında Çin'in sanayi karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,7 düştü.