Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de sanayi şirketlerinin karı düştü
HaberlerUzmanparaÇin'de sanayi şirketlerinin karı düştü

Çin'de sanayi şirketlerinin karı düştü

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, Pekin'in iç talebi canlandırmak için harekete geçmesine rağmen Kasım ayında düşük bir hızda da olsa geriledi.

27.12.2024 - 09:13 |
Çin'de sanayi şirketlerinin karı düştü

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, sanayi şirketlerinin Kasım ayında elde ettiği kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 düşerek Ekim ayındaki %10,0'luk düşüşe göre iyileşme gösterdi.

Haberin Devamı

NBS'den istatistikçi Yu Weining, hükümetin büyümeyi desteklemek için aldığı önlemler sayesinde, ankete katılan sanayi firmalarının gelirlerinin yıllık %0,5 artarak Ekim ayındaki %0,2'lik düşüşü tersine çevirdiğini söyledi.

Yu, tüketim malları imalatından elde edilen karların da iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak Kasım ayında arttığını sözlerine ekledi. Yılın ilk on bir ayında Çin'in sanayi karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,7 düştü.

Bakan Memişoğlu: 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak istiyoruz'

Bakan Memişoğlu: 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak istiyoruz'

Zamanla yarış! Bakan Yerlikaya paylaştı: Teknede mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Zamanla yarış! Bakan Yerlikaya paylaştı: Teknede mahsur kalanlar böyle kurtarıldı