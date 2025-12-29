Çin'de sanayi şirketlerinin karı düştü

Yılın ilk 11 ayında sanayi karı geçen yıla göre yalnızca %0,1 artış gösterdi. Bu oran, ocak-ekim dönemindeki %1,9 büyümeden belirgin şekilde yavaşladı. Özellikle kömür madenciliği ve yıkama sektöründe karlar %47,3 düştü.

Sektörel bazda otomotiv endüstrisi kasımda %7,5 kar artışı kaydederek ocak-ekim dönemine göre 3,1 puan hızlandı. Yüksek teknoloji imalatında ise karlar %10,0 yükseldi ve önceki döneme göre 2,0 puanlık iyileşme sağlandı.

Ekonomist Xu Tianchen, zayıf iç talebin dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyeti yavaşlattığını belirterek temkinli iyimserliğini korudu. NBS Baş İstatistikçisi Yu Weining ise sanayi karlılığının yeni büyüme dinamiklerine geçiş sürecinde daha sağlam temellere oturtulması gerektiğini vurguladı.

Rhodium Group’un tahminine göre Çin ekonomisi 2025’te %2,5–3 büyüdü. Bu oran resmi verilerin ima ettiği hızın yaklaşık yarısına denk geliyor. Yetkililer, 2025 için %5 civarında büyüme hedefinin halen ulaşılabilir olduğunu savunurken, gelecek yıl iç talebi desteklemek için ek politika teşviklerinin gündeme gelmesi bekleniyor.