Çin'de sanayi şirketlerinin karı iyileşti

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Eylül ayındaki %27,1'lik düşüş yaşayan sanayi karı Ekim ayında bir önceki yıla göre sadece %10 düştü.

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Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Yu Weining, son dönemde uygulamaya konulan bir dizi destek tedbiri sayesinde sanayi şirketlerinde üretimin istikrarlı bir şekilde arttığını ve karların iyileştiğini söyledi.

Çin, ekonomik büyümeyi artırmak ve piyasa güvenini desteklemek için faiz oranlarını düşürmek ve finansal sisteme likidite enjekte etmek de dahil olmak üzere bir dizi teşvik önlemi aldı.

Devlet istatistikçisi Yu, iç tüketimin toparlanmasının ve sanayi malları ihracatının güçlenmeye devam etmesinin hammadde ve tüketim malları imalat sektörlerinde karların artmasına yol açtığını söyledi.

2024'ün ilk on ayında Çin'in sanayi karları bir önceki yıla göre %4,3 düşerek Ocak-Eylül döneminde kaydedilen %3,5'lik düşüşten daha fazla azaldı. İstatistik bürosu, kar verilerinin yalnızca bir yıl öncesine ait karşılaştırılabilir rakamları kapsadığını ve bazı işletmelerin faaliyetlerinin azalması nedeniyle anketten çıkarıldığını söyledi.