Çin'de sanayi şirketlerinin karında düşüş sürdü

Sanayi şirketlerinin karı ocak-haziran döneminde yüzde 16,8 düştü. Ocak-mayıs döneminde düşüş yüzde 18,8 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre sadece haziran ayında sanayi şirketlerinin karı yüzde 8,3 oranında azaldı. Kar mayıs ayında yüzde 12,6 oranında düşmüştü.

NBS'den Sun Xiao yaptığı açıklamada sanayi şirketlerinin karının yılbaşından bugüne kadar olan düşüşlerini aydan aya daralttığını belirterek çabaların merkezi hükümetin talebi genişletmek için "makro politikaları bilimsel ve kesin bir şekilde uygulama" direktiflerine odaklanacağını söyledi.

İlk 6 ayda kamu şirketlerinin karı yüzde 21, yabancı şirketlerin karı yüzde 12,8 ve özel sektör şirketlerinin karı yüzde 13,5 oranında düşüş gösterdi.

6 aylık dönemde 41 ana sanayi sektörünün 29'unda kar düşerken, demir metal eritme ve haddeleme işleme endüstrisi en derin düşüşü gösteren sektör oldu.