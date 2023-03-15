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Çin'de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

Çin'de ekonomik aktivite 2023 yılının ilk 2 ayında ılımlı şekilde toparlandı. Ocak-şubat döneminde perakende satışlar yeniden büyümeye döndü. Ancak sanayi üretiminde artış beklentilerin hafif altında kaldı.

15.03.2023 - 09:46 |
Çin'de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

Sanayi üretimi ocak-şubat dönemine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Ancak ekonomistler üretimin yüzde 2,6-2,8 aralığında artmasını bekliyordu. Aralık ayında sanayi üretim artışı yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Perakende satışlar ise 2023 yılının ilk 2 ayında yüzde 3,5 büyüdü. Aralık ayında satışlar yıllık yüzde 1,8 azalmıştı. Ocak-şubat döneminde perakende satışlarda yüzde 4 büyüme bekleniyordu.

Çin'de sabit varlık yatırımları ocak-şubat döneminde yüzde 5,5 arttı. 2022'de yüzde 5,1 olan artışın, 2023'ün ilk 2 ayında yüzde 4,5 olması bekleniyordu.

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