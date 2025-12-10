Çin'de tüketici enflasyonu 21 ayın zirvesinde

Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre bu oran, Mart 2024’ten bu yana en yüksek yıllık artış oldu ve ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü. Ekim ayında ise artış yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Tüketici enflasyonundaki yükseliş esas olarak gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Ekim ayında ise yüzde 2,9 düşüş yaşanmıştı.

Gıda ve yakıt gibi değişken fiyatları hariç tutan çekirdek enflasyon ise geçen ay yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,1 geriledi. Ekim ayında yüzde 0,2 artış görülmüştü.

Ancak üretici fiyat endeksi (ÜFE) kasımda yıllık bazda %2,2 düşerek ekimdeki %2,1’lik gerilemeden daha sert bir daralma gösterdi. ÜFE, üç yılı aşkın süredir negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ekonomistler %2,0’lık bir düşüş bekliyordu.

19 trilyon dolarlık Çin ekonomisi, politika desteği ve dayanıklı mal ihracatıyla Pekin'in yıl için belirlediği "yüzde 5 civarında" büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

Ülkenin en üst düzey liderleri, arz ve talebi daha iyi dengeleme ve önümüzdeki beş yılda hanehalkı tüketimini desteklemeye yönelik taahhütlerde bulundu. Yönetim organı Politbüro, 2026 yılında iç talebi genişletmeye ve daha proaktif politikalarla ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine söz verdi.