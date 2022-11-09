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Çin'de tüketici enflasyonunda artış yavaşladı

Çin'de tüketici enflasyonu ekim ayında 29 ayın zirvesinden geri geldi.

09.11.2022 - 09:43 |
Çin'de tüketici enflasyonunda artış yavaşladı

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 olarak gerçekleşen tüketici fiyat artışı, ekim ayında yüzde 2,1 seviyesine indi.

Ekonomistler ise TÜFE'nin ekim ayında yüzde 2,4 artmasını bekliyordu.

Ekim ayında Çin'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Beklenti yüzde 0,3 yükseliş olacağı yönündeydi.

Gıda fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, gıda dışı fiyatlarda yükseliş yüzde 1,1 seviyesinde kaldı.

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