Çin'de tüketici fiyatları 10 yıldır ilk kez düştü

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi.

Kasım ayında TÜFE'nin geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermemesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 0,5 seviyesindeydi.

Tüketici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 geriledi. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 olmuştu. Kasım ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 düştü. Ekim ayında fiyatlar yüzde 2,2 artmıştı. Ocak-Kasım döneminde ise Çin'de tüketici enflasyonu yüzde 2,7 oldu.