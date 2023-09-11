Çin'de tüketici fiyatları arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı. Temmuz ayında fiyatlar yıllık yüzde 0,3 düşmüştü.

Gıda fiyatları ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 1,7 gerilerken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,5 arttı.

Çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Üretici fiyatları ise ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 düştü.