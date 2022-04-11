Çin'de tüketici fiyatları yükseldi

Artan enerji fiyatlarının da etkisiyle Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 0,9 yükseliş göstermişti. Ekonomistler mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,2 artmasını bekliyordu.

Mart ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 gerilerken, gıda dışı fiyatlar yüzde 2,2 arttı. Enerjideki yükselişin etkisiyle endüstriyel tüketici malları fiyatları mart ayında yıllık yüzde 1,1 yükseldi.

Çin'de üretici fiyatları ise mart ayında son 11 ayın en düşük artışını gösterdi.

Mart ayında üretici fiyatları yıllık yüzde 8,3 arttı. Şubat ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 yükseliş göstermişti. Ekonomistler mart ayında üretici fiyatlarının yüzde 8 artmasını bekliyordu.

Üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Şubat ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükselmişti.