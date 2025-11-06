'Çin'de tüketici güveni zayıflayabilir'

Ekonomistler, perakende satış büyümesinin eylüldeki yüzde 3'ten ekimde yıllık bazda yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiğini belirtti.

Eylül 2024'te açıklanan kapsamlı teşvik paketi ekonomik büyümeyi desteklemiş ve iç talebi artırmıştı. Ancak bu yılki Bekarlar Günü çevrim içi alışveriş festivali için yapılan tanıtım kampanyalarının "daha sınırlı" olduğu ifade edildi.

Ekonomistler ayrıca, yüksek karşılaştırma bazına bağlı olarak otomobil ve beyaz eşya satışlarının da ekim ayında zayıflamış olabileceğini belirtti.