Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de ücret artışı yavaşladı
HaberlerUzmanparaÇin'de ücret artışı yavaşladı

Çin'de ücret artışı yavaşladı

Goldman Sachs'ın son verilerine göre Çin'deki ücret artışı 2025 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde önemli ölçüde yavaşladı.

21.07.2025 - 11:23 | | Foreks Haber
Çin'de ücret artışı yavaşladı

Geçen yılın dördüncü çeyreğindeki ılımlı artışın ardından, ülkenin ücret büyüme hızı düşüş eğilimini sürdürdü. Ekonomistlerin belirttiğine göre, Çin'in sıfır-Covid politikasından çıktığı 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana ücret artışında genel bir yavaşlama gözlemleniyor. Rakamlar, ücret artışının dördüncü çeyrekteki %4,5 seviyesinden, 2025'in ilk çeyreğinde %4,2'ye ve ikinci çeyreğinde %3,9'a gerilediğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Analistlere göre bu yavaşlama, 2025'in ikinci çeyreğinde kaydedilen %5,2'lik güçlü reel GSYH büyümesine rağmen tüketim harcamaları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Goldman Sachs ekonomistleri, yavaşlayan ücret artışının 2025'in ikinci yarısında tüketim büyümesi için bir engel teşkil edebileceği konusunda uyarıyor. İş gücü piyasasındaki baskıları hafifletmek amacıyla, yatırım bankası Çin hükümetinden 2025'in ikinci yarısında kademeli ve hedefe yönelik gevşeme önlemleri beklediğini dile getirdi.

Bahar Şahin ve Mine Tugay kaosuna bir isim daha eklendi! 'Bana düşman olan sensin'

Bahar Şahin ve Mine Tugay kaosuna bir isim daha eklendi! 'Bana düşman olan sensin'

TKDK desteğiyle köye kazandırdıkları tarım aletleriyle ekonomiye katkı sağlayacaklar

TKDK desteğiyle köye kazandırdıkları tarım aletleriyle ekonomiye katkı sağlayacaklar