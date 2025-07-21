Çin'de ücret artışı yavaşladı

Geçen yılın dördüncü çeyreğindeki ılımlı artışın ardından, ülkenin ücret büyüme hızı düşüş eğilimini sürdürdü. Ekonomistlerin belirttiğine göre, Çin'in sıfır-Covid politikasından çıktığı 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana ücret artışında genel bir yavaşlama gözlemleniyor. Rakamlar, ücret artışının dördüncü çeyrekteki %4,5 seviyesinden, 2025'in ilk çeyreğinde %4,2'ye ve ikinci çeyreğinde %3,9'a gerilediğini gösteriyor.

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Analistlere göre bu yavaşlama, 2025'in ikinci çeyreğinde kaydedilen %5,2'lik güçlü reel GSYH büyümesine rağmen tüketim harcamaları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Goldman Sachs ekonomistleri, yavaşlayan ücret artışının 2025'in ikinci yarısında tüketim büyümesi için bir engel teşkil edebileceği konusunda uyarıyor. İş gücü piyasasındaki baskıları hafifletmek amacıyla, yatırım bankası Çin hükümetinden 2025'in ikinci yarısında kademeli ve hedefe yönelik gevşeme önlemleri beklediğini dile getirdi.