Çin'de üretici fiyatları düştü
Çin'de kasım ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi.
09.12.2022 - 09:31 |
Çin'de kasım ayında üretici fiyatları ekim ayında olduğu gibi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü.
Kasım ayında tüketici fiyatları ise Covid-19 tedbirlerinin talebi yavaşlatmasının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 1,6 arttı.
Kasım ayında Çin'de gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ekim ayında olduğu gibi yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.
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