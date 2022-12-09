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Çin'de üretici fiyatları düştü

Çin'de kasım ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi.

09.12.2022 - 09:31 |
Çin'de üretici fiyatları düştü

Çin'de kasım ayında üretici fiyatları ekim ayında olduğu gibi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü.

Kasım ayında tüketici fiyatları ise Covid-19 tedbirlerinin talebi yavaşlatmasının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 1,6 arttı.

Kasım ayında Çin'de gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ekim ayında olduğu gibi yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

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