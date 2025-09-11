Çin'de yeni araç satışları yükseldi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, ülkedeki araç satışları hem genel hem de yeni enerji araçları özelinde önemli bir ivme kazandı. Ağustos ayında görülen güçlü artışlar, yılın ilk sekiz aylık dönemindeki büyümenin de hızlandığını gösteriyor.

CAAM'ın açıkladığı verilere göre, Çin'de Ağustos ayında araç satışları yıllık bazda yüzde 16,4 artış gösterdi. Bu oran, Temmuz ayında yüzde 14,7 olmuştu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise toplam araç satışları yüzde 12,6 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde artış yüzde 3 seviyesindeydi.

Yeni enerji araçları (NEV) satışları da güçlü performansını sürdürdü; Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 26,8 artarken, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 36,7'lik bir büyüme kaydetti.