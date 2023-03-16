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Çin'de yeni konut fiyatları yükseldi

Çin'de yeni konut fiyatları şubat ayında istikrar kazanıyor. Ülkenin önde gelen 70 kentinde yeni konut fiyatları şubat ayında yükseliş gösterdi. Yeni konut fiyatları Ağustos 2021'den bu yana ilk kez bir önceki aya göre arttı.

16.03.2023 - 10:26 |
Çin'de yeni konut fiyatları yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerinden yapılan hesaplamalara göre önde gelen 70 kentte ortalama yeni konut fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,29 yükseldi.

Şubat ayında 13 kentte fiyatlar bir önceki aya göre düştü. Ocak ayında 33 kentte fiyatlar azalış göstermişti.

70 kentte ortalama yeni konut fiyatı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,86 düştü. Ocak ayında yıllık azalış yüzde 2,26 olmuştu.

Şubat ayında 54 kentte fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Ocak ayında 55 kentte fiyat düşmüştü.

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