Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de yeni konut fiyatları yükseldi
HaberlerUzmanparaÇin'de yeni konut fiyatları yükseldi

Çin'de yeni konut fiyatları yükseldi

Çin'in en büyük emlak araştırma firmalarından China Index Academy'ye göre yeni konut fiyatları Kasım ayında daha hızlı bir artış gösterdi.

01.12.2025 - 11:12 | | Foreks Haber
Çin'de yeni konut fiyatları yükseldi

Çin'in en büyük emlak araştırma firmalarından China Index Academy'ye göre yeni konut fiyatları Kasım ayında daha hızlı bir artış gösterdi ancak ikinci el piyasada fiyatlar daha da geriledi. Bu durum, krizin vurduğu emlak sektörünün henüz dibe vurmadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

China Index Academy'ye göre, yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,37 artarken, Ekim ayında bu oran yüzde 0,28 olarak gerçekleşmişti. İkinci el konut fiyatları ise önceki aydaki yüzde 0,84'lük düşüşe kıyasla yüzde 0,94 geriledi.

Araştırma firması, ikinci el piyasada yüksek ilan hacmi ve alıcıların zayıf beklentilerinin yıl sonuna doğru fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırdığını belirtti. Çin emlak sektörü, 2021'de sıkılaştırılan düzenlemelerin gayrimenkul geliştiricileri için likidite krizini tetiklemesinden bu yana sarsılıyor. O tarihten beri birçok firma borç temerrüdüne düştü.

Türkiye Kupası 4. eleme turunda görev yapacak hakemler açıklandı!

Türkiye Kupası 4. eleme turunda görev yapacak hakemler açıklandı!

Aydın'a yapılacak 3,42 milyar liralık sulama yatırımı için sözleşme imzalandı

Aydın'a yapılacak 3,42 milyar liralık sulama yatırımı için sözleşme imzalandı