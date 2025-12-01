Çin'de yeni konut fiyatları yükseldi

Çin'in en büyük emlak araştırma firmalarından China Index Academy'ye göre yeni konut fiyatları Kasım ayında daha hızlı bir artış gösterdi ancak ikinci el piyasada fiyatlar daha da geriledi. Bu durum, krizin vurduğu emlak sektörünün henüz dibe vurmadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

China Index Academy'ye göre, yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,37 artarken, Ekim ayında bu oran yüzde 0,28 olarak gerçekleşmişti. İkinci el konut fiyatları ise önceki aydaki yüzde 0,84'lük düşüşe kıyasla yüzde 0,94 geriledi.

Araştırma firması, ikinci el piyasada yüksek ilan hacmi ve alıcıların zayıf beklentilerinin yıl sonuna doğru fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırdığını belirtti. Çin emlak sektörü, 2021'de sıkılaştırılan düzenlemelerin gayrimenkul geliştiricileri için likidite krizini tetiklemesinden bu yana sarsılıyor. O tarihten beri birçok firma borç temerrüdüne düştü.