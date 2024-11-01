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Çin'de yeni konut fiyatlarında artış hızlandı

Çin'de yeni konut fiyatları, geleneksel olarak ev aramanın en yoğun olduğu Ekim ayında daha hızlı bir artış gösterdi.

01.11.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Çin'de yeni konut fiyatlarında artış hızlandı

China Index Academy tarafından derlenen verilere göre 100 şehirdeki ortalama fiyat, Ekim ayında yüzde 0,29 arttı. Bir önceki ay fiyatlarda artış %0,14 olmuştu.

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Yıllık bazda ortalama fiyat, Eylül ayındaki %1,85'lik artışa kıyasla %2,08 yükseldi.

Yetkililer Eylül ayı sonunda, tüm konut kategorileri için minimum peşinat oranının %15'e indirilmesi ve konut satın alma kısıtlamalarının gevşetilmesi de dahil olmak üzere bir dizi emlak gevşetme önlemini uygulamaya koydu.

Teşvik önlemlerinin bazı büyük şehirlerde sektöre ivme kazandırdığı görülüyor. Ankete göre mega şehir Şanghay, aylık bazda %1,09 ile en büyük konut fiyat artışını kaydetti.

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