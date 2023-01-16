Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş yavaşladı

Önde gelen 70 kentte yeni konutlar için ortalama fiyat aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,29 geriledi. Kasım ayında fiyatlar yıllık yüzde 2,33 düşmüştü.

Aralık ayında 70 kentin 53'ünde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Kasım ayında 51 kentte fiyatlar gerilemişti.

Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre ise kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,25 oranında azaldı.