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Çin'de yeni konut satışlarında düşüş yavaşladı

Çin'de yeni konut satışlarında düşüş, politika yapıcıların emlak piyasasındaki çöküşü sona erdirme çabalarını artırmasıyla yavaşladı.

16.12.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
Çin'de yeni konut satışlarında düşüş yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, yeni konut satışları yılın ilk 11 ayında bir önceki yıla göre %20,0 düşerek Ocak-Ekim döneminde kaydedilen %22,0'lik düşüşten daha iyi bir performans sergiledi.

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İstatistik bürosu, yeni inşaat başlangıçlarının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla kıyasla %23,0 azaldığını ve bu düşüşün ilk 10 aydaki yıllık %22,6'lık düşüşten biraz daha kötü olduğunu söyledi.

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