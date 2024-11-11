Çin'de yeni krediler beklentilerin altında

Analistler, yeni yuan kredilerinin ekim ayında eylül ayındaki 1,59 trilyon yuandan 700 milyar yuana düşeceğini tahmin ediyordu.

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İlk 10 ayda yeni krediler 16,72 trilyon yuan olan beklentinin altında 16,52 trilyon yuan olarak gerçekleşti.