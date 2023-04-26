Çin'de yerel yönetimler tahvil ihraç etti

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre yerel yönetimler mart ayında net 529,9 milyar yuan tutarında özel tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Şubat ayında net ihraç 335,7 milyar yuan olmuştu.

Yılın ilk 3 ayında yapılan özel tahvil ihracı 1,36 trilyon yuana ulaştı.

Çin hükümeti bu yıl altyapı yatırımlarının finansmanı için yerel yönetimlerin 3.8 trilyon yuan tutarında özel tahvil ihraç etmelerine imkan vermeyi planlıyor. Geçen yıl 3,65 trilyon yuan tutarında tahvil ihraç edilmişti.