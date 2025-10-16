Çin'de yuan kredileri arttı

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde bankalar ve finans kuruluşlarının verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 14,75 trilyon yuan (yaklaşık 2,07 trilyon dolar) oldu.

Yılın 9 aylık döneminde hane halkına 1,1 trilyon yuan (150 milyar dolar), işletmelere ise 13,44 trilyon yuan (1,89 trilyon dolar) ilave kredi sağlandı.

Yuan kredilerinin toplam hacmi eylül sonunda 270,39 trilyon yuana (37,94 trilyon dolar) ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 6,6 arttı.

Yılın 9 ayında, dolaşımdaki nakit para hacmi (M0) yüzde 11,5, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduatları içeren para hacmi (M1) yüzde 7,2, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para hacmi (M2) ise yüzde 8,4 arttı.

Bu dönemde yuan bazlı mevduatlarda 22,71 trilyon yuan (3,19 trilyon dolar) artış olurken bunun 12,73 trilyon yuanını (1,79 trilyon dolar) hane halkı mevduatları oluşturdu.