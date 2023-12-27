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Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karı arttı

Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karı kasım ayında artış gösterdi.

27.12.2023 - 09:17 | | Foreks Haber
Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karı arttı

Sanayi şirketlerinin karının artmasında baz etkisinin yanı sıra Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik son çabaları etkili oldu.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu sanayi şirketlerinin karının kasım ayında bir önceki yıla göre %29,5 arttığını bildirdi. Ekim ayında artış %2,7 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu yılın ilk 11 ayında Çin'in sanayi karının bir önceki yıla göre %4,4 azaldığını da belirtti. Ocak-ekim döneminde %7,8'lik düşüş yaşanmıştı.

Özel firmaların karı kasım ayında %1,6 arttı.

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