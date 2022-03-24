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Çin'den ABD'ye gümrük vergisi çağrısı

Çin Ticaret Bakanlığı bugün ABD’ye bir an önce Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergisini kaldırma çağrısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından ise bir açıklama yapıldı. Biden yönetimi Çin’den ithal edilen 352 çeşit ürüne yönelik vergi muafiyetinin uzatılması kararını duyurdu.

24.03.2022 - 13:03 |
Çin'den ABD'ye gümrük vergisi çağrısı

Çin Ticaret Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Shu Jueting olağan basın toplantısında ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin Çin’den ithal edilen 352 çeşit ürüne uygulanan vergi muafiyetini uzatma kararı almasının ilgili ürünlere ilişkin normal ticarete katkısı olacağını vurguladı.

ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı ek gümrük vergisinin Çin’e, ABD’ye ve tüm dünyaya yararlı olmadığına dikkat çeken Shu, günümüzde enflasyonun sürekli yükseldiği, küresel ekonomik toparlanmanın zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir durumda, ABD’yi iki ülkenin tüketicileri ve üreticilerinin temel çıkarlarından yola çıkarak Çin’e yönelik tüm ek gümrük vergisini kaldırıp ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin bir an önce normale dönmesini sağlamaya çağırdı.

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