Çin'den bankalara 200 milyar yuan kredi

Çin Merkez Bankası'nın bankalara sağlayacağı 200 milyar yuan büyüklüğündeki kredi, bankalar tarafından dördüncü çeyrekte ekipman yatırımı yenilemesi yapacak şirketlere kullandırılacak.

Xinhua'nın haberine göre bankalar imalat ile hizmet sektöründe bulunan şirketlere kredi vermeleri ve faizin yüzde 3,2'den daha yüksek olmaması yönünde cesaretlendirilecek.

Çin Merkez Bankası'nın 1 yıl vadeli olarak vereceği krediler iki kez uzatılabilecek.

Çin Başbakanı Li Keqiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyi bu kredi programının yanı sıra küçük şirketlere vergi ödemelerini bu aydan itibaren 4 ay daha erteleme imkanı verilmesini de kararlaştırdı.