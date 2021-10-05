Geri Dön
UzmanparaÇin'den bankalara yeni yasak
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'den bankalara yeni yasak

Çin'den bankalara yeni yasak

Çin, kritik kış ayları öncesinde kömür ve kömüre bağlı elektrik üretiminde yaşanan arz sıkıntısının ısınma krizine dönüşmesini engellemek için, bankaları üreticilere kredi akışını sürdürmeye zorluyor.

05.10.2021 - 15:19 | | AA
Çin'den bankalara yeni yasak

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu, yayımladığı yazılı açıklamada, kurumlardan üreticilerin kredi ihtiyaçlarını karşılamalarını, kış aylarında ortaya çıkabilecek ısınma problemlerine duyarlı olmalarını istedi.

Açıklamada, kredi koşullarını sağlayan kömür santralleri, kömür madenleri ve diğer işletmelere açılan kredilerin kesilmesi ve geri çekilmesinin kesinlikle yasaklandığı belirtildi.

Ülkede kömür ve elektrik arzında sıkıntıların sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, “Bankacılık ve sigorta kurumlarını, kömür ve elektrik arzını artırmak için yerel hükümetlerle etkin iş birliği içinde, Şansi, Şensi, İç Moğolistan ve Sincan’daki ana kömür üretim merkezlerini ve kilit kömür işletmelerini desteklemeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Çin’de son bir yılda uluslararası fiyatlardaki ani artış nedeniyle kömür arzında ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntı nedeniyle geçen hafta Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Son dakika: 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın!

Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

25 yıl sonra ilk! Trump o listeye giremedi

25 yıl sonra ilk! Trump o listeye giremedi

Son dakika! Paris İklim Anlaşması komisyonda kabul edildi

Son dakika! Paris İklim Anlaşması komisyonda kabul edildi

Dünyanın gündemine oturan kesinti! Yerden yere vuruldu

Dünyanın gündemine oturan kesinti! Yerden yere vuruldu

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Sıradaki Haber
Zam oranları gelişmesi! En düşüğü 4.102 TL...

Zam oranları gelişmesi! En düşüğü 4.102 TL...

Sıradaki Haber
BioNTech aşısında 3’üncü doz kararı

BioNTech aşısında 3’üncü doz kararı

Sıradaki Haber
Son dakika! Paris İklim Anlaşması komisyonda kabul edildi

Son dakika! Paris İklim Anlaşması komisyonda kabul edildi

Sıradaki Haber