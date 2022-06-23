Çin'den ekonomik toparlanma çağrısı
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping pandemi ve güvenlik meydan okumalarının yarattığı tehdit karşısında ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için küresel iş birliği çağrısı yaptı.
23.06.2022 - 09:27 |
BRICS İş Forumu'nun açılış töreninde konuşan Xi, "Ukrayna krizi dünya için alarm zilini çaldı. Yaşanan gelişmeler yaptırımların iki tarafı keskin bir kılıç olduğunu kanıtladı" dedi.
Xi kırılgan bir toparlanmadan kaçınabilmek için ekonomi politikalarında daha büyük koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.