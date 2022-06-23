Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'den ekonomik toparlanma çağrısı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'den ekonomik toparlanma çağrısı

Çin'den ekonomik toparlanma çağrısı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping pandemi ve güvenlik meydan okumalarının yarattığı tehdit karşısında ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için küresel iş birliği çağrısı yaptı.

23.06.2022 - 09:27 |
Çin'den ekonomik toparlanma çağrısı

BRICS İş Forumu'nun açılış töreninde konuşan Xi, "Ukrayna krizi dünya için alarm zilini çaldı. Yaşanan gelişmeler yaptırımların iki tarafı keskin bir kılıç olduğunu kanıtladı" dedi.

Xi kırılgan bir toparlanmadan kaçınabilmek için ekonomi politikalarında daha büyük koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.

'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Son dakika... Yunan ordusu iki kırmızı 'bölge'de teyakkuza geçti!

Son dakika... Yunan ordusu iki kırmızı 'bölge'de teyakkuza geçti!