Çin'den ekonomik toparlanma çağrısı

BRICS İş Forumu'nun açılış töreninde konuşan Xi, "Ukrayna krizi dünya için alarm zilini çaldı. Yaşanan gelişmeler yaptırımların iki tarafı keskin bir kılıç olduğunu kanıtladı" dedi.

Xi kırılgan bir toparlanmadan kaçınabilmek için ekonomi politikalarında daha büyük koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.