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Çin'den piyasaya 7 ayın en yüksek likiditesi

Çin Merkez Bankası piyasaya son 7 ayın en yüksek kısa vadeli likiditesini sağladı.

27.09.2022 - 09:58 |
Çin'den piyasaya 7 ayın en yüksek likiditesi

2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna yaklaşırken Çin Merkez Bankası piyasaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için son 7 ayın en yüksek kısa vadeli likiditesini verdi.

Banka bugün yaptığı açık piyasa operasyonları ile piyasaya toplamda 175 milyar yuan sağladı.

7 gün vadeli ters repo ile 113 milyar yuan ve 14 gün vadeli ters repo ile 62 milyar yuan verdi.

Bu, 28 Şubat'tan bu yana piyasaya tek bir günde verilen en yüksek nakit oldu.

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