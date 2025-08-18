Çin'den sermaye çıkışı hızlandı

Devlet Döviz İdaresi'nin verilerine göre, Çin bankaları tarafından menkul kıymet yatırımları için yurt dışına 58,3 milyar dolar net fon aktarıldı - kayıtların başladığı 2010 yılından bu yana en yüksek rakam.

Bu artış kısmen Hong Kong hisse senetlerine yönelik artan talepten ve ana kara yatırımcılarının offshore borç piyasalarına daha fazla erişimini sağlayan Southbound Bond Connect'in yakın zamanda genişletilmesinden kaynaklandı. Aynı zamanda, yabancı yatırımcılar başka yerlerdeki getirilerin daha cazip hale gelmesiyle Çin tahvillerindeki varlıklarını azaltmaya devam etti.

Çıkışların boyutuna rağmen, Pekin'in sermaye hesabının serbestleştirilmesi ve yuanın küresel genişlemesi gibi daha geniş hedeflerle uyumlu olduğu için kısa vadede bu eğilimi tolere etmesi bekleniyor. Bu politika değişikliğinin bir işareti olarak, düzenleyiciler Haziran ayında denizaşırı yatırım tahsis kotalarını artırdı - bir yıldan uzun bir süredir ilk kez böyle bir hamle yapıldı.