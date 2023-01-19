Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

Kasım ayında yaşanan yüzde 33'lük düşüş 2015 yılından bu yana görülen en büyük gerileme oldu. Aralık ayında da yabancıların Çin'e doğrudan yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 76,6 milyar yuan (11,3 milyar dolar) oldu.

2022 yılının tamamında ise doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 6,3 artarak 1,2 trilyon yuan oldu.