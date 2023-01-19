Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'e doğrudan yabancı yatırımlar azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar kasım ve aralık aylarında keskin düşüş gösterdi.

19.01.2023 - 10:01 |
Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

Kasım ayında yaşanan yüzde 33'lük düşüş 2015 yılından bu yana görülen en büyük gerileme oldu. Aralık ayında da yabancıların Çin'e doğrudan yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 76,6 milyar yuan (11,3 milyar dolar) oldu.

2022 yılının tamamında ise doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 6,3 artarak 1,2 trilyon yuan oldu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Taksicilere 'çift kapı' şoku: Sürekli taksi kullanıyor ama hiç para vermiyor

Taksicilere 'çift kapı' şoku: Sürekli taksi kullanıyor ama hiç para vermiyor

Doktorun öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı

Doktorun öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı