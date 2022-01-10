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Çin'e girişim sermayesi yatırımlarında rekor

Çin'e girişim sermayesi yatırımları 2021 yılında rekor kırdı.

10.01.2022 - 08:05 |
Çin'e girişim sermayesi yatırımlarında rekor

Çin hükümetinin teknoloji şirketlerine yönelik kontrolleri sıkılaştırmasına, bu şirketlerin yurt dışı piyasalara kote olmalarını frenlemeye ve engellemeye yönelik adımlarına rağmen girişim sermayesi fonları Çin'in teknoloji şirketlerine rekor yatırım yaptılar.

Araştırma şirketi Preqin'in verilerine göre Çin'e girişim sermayesi yatırımları 2021 yılında yeni bir rekor kırarak 130,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020 yılında girişim sermayesi yatırımları 86,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

2021 yılında girişim sermayesi yatırımlarının 14,1 milyar doları Çinli biyoteknoloji şirketlerine gitti. Bu sektöre yatırımlar 2016'dan bu yana 19 kat arttı.

ABD'ye girişim sermayesi yatırımları da 2021 yılında 296,6 milyar dolar ile rekor kırdı.

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