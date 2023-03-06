Çin'in 2023 yılı büyüme hedefi belli oldu

Çin'in 14'üncü Ulusal Halk Meclisi 1'inci Toplantısı dün başkent Pekin'de başladı.

Başbakan Li Keqiang toplantının açılışında "Hükümet Çalışma Raporu" sunumunu gerçekleştirdi.

Buna göre Çin'in bu yıl 12 milyon yeni istihdam sağlaması, kayıtlı işsizlik oranının yüzde 5,5'e düşmesi hedefleniyor.

Raporda ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 civarında büyüyeceği tahmin edildi. Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 3 ile son 46 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirdi.

Li, 2023 yılında enflasyonun yüzde 3 civarında olacağına işaret etti. Enflasyon en son yüzde 2,1 seviyesine kadar indi.

Başbakan Li Keqiang "ihtiyatlı para politikasını" sürdürme sözü verdi.

Li, özel teşebbüslerin mülkiyet hakları ile girişimcilerin hak ve menfaatlerinin yasalar doğrultusunda korunacağını, söz konusu girişimlerin gelişerek güçlenmesinin teşvik edileceğini belirtti. Ayrıca orta, küçük ve mikro işletmeler ile bireysel girişimcilik desteklenecek.